Украинский баскетболист Боломбой получит российский паспорт

Украинский баскетболист Джоэль Боломбой получает российское гражданство, игрок подписал контракт на три года с московским баскетбольным клубом ЦСКА, сообщается на официальном сайте команды. 24-летний центровой родился в Донецке, учился в США. Боломбой в будущем получает возможность выступать за сборную России по баскетболу.

Боломбой был выбран "Ютой" на драфте НБА 2016 года во втором раунде. Провел 20 матчей в НБА за "Юту" и "Милуоки" в сезонах-2016/17 и 2017/18. В начале этого года клуб НБА "Милуоки" отчислил украинца Боломбоя.

"Восхищен возможности присоединиться к ЦСКА. С детства я мечтал играть в НБА либо в великой команде ЦСКА – из-за истории моей семьи. Наконец, мне представился такой шанс. Это многое для меня значит, поскольку моя мать из России, у нас здесь корни. Этот опыт позволит мне многому научиться, вырасти как молодому игроку на площадке и за ее пределами, сделать новый шаг в карьере. Также жду возможности стать частью великой организации, команды, поработать с тренерским штабом", – сказал Боломбой.

Напомним, что летом 2017 года появилась информация, что Джоэль Боломбой может быть вызван в сборную Украины. Однако этого в итоге не произошло.