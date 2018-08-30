Украинский баскетболист переехал в Россию и меняет гражданство

Президент ЦСКА Андрей Ватутин надеется, что украинский новичок команды Джоэл Боломбой получит российское гражданство к началу сезона.

"Надеюсь, что к началу сезона, то есть в октябре, этот процесс будет завершен и Джоэл Боломбой станет гражданином Российской Федерации. Мы хотим заявить его в Единую лигу ВТБ и Евролигу как россиянина", – заявил Ватутин.

Боломбой родился в Донецке, а в детском возрасте с родителями переехал в США. В 2016-м году баскетболист был выбран "Ютой Джаз" на драфте НБА под общим 56-м номером.

В течение двух последних сезонов он играл за "Юту" и "Милуоки", где суммарно провел 18 матчей НБА, в которых набирал в среднем по 1,7 очка и делал 1,5 подбора. Также центровой сыграл в двух встречах плей-офф НБА (2,0 очка, 1,0 подбора). Большую часть минувшего сезона Боломбой выступал в Д-Лиге за "Висконсин Херд".

Ранее мы писали, что Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк сыграют за сборную Украины в отборе на ЧМ-2019. Наши игроки вызваны из НБА на матчи против Испании и Черногории.