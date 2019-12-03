Украинский баскетболист помог "Атланте" победить финалистов НБА

Алексей Лэнь набрал 11 очков за 17 минут, а его команда ушла с последнего места на Востоке

Алексей Лэнь / Фото: AFP

Минувшей ночью в Национальной баскетбольной ассоциации сыграли шесть матчей регулярного чемпионата. В одном из них "Атланта Хокс" украинца Алексея Лэня принимала "Голден Стейт Уорриорз" – финалистов сезона НБА 2019 года и победителей 2017 и 2018 годов. Гости, переживающие сейчас далеко не лучшие времена, уступили, забросив катастрофически мало, – 79:104. Напомним, вчера мы писали, что другой украинец, Святослав Михайлюк из "Детройта", выдал свой самый результативный матч в НБА.

Лэнь провел на площадке 17 минут, за которые собрал 11 очков, 4 подбора, 2 перехвата. При этом украинский центровой реализовал пять из семи бросков с игры и отправил в кольцо единственный свой штрафной.

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После этой победы "Атланта" наконец поднялась с последнего места Восточной конференции, обойдя "Нью-Йорк Никс". У "Хокс" сейчас пять побед и 16 поражений, у "Никс" – 4/17. "Голден Стейт" остался на Западе худшей командой при четырех победах в 22 матчах.

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