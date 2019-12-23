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Украинский баскетболист страдает в миниатюрном гостиничном номере в Японии

23 декабря, 00:00

Вячеславу Кравцову катастрофически малы удобства гостиницы в Токио

Вячеславу Кравцову в Японии всё мало

Вячеславу Кравцову в Японии всё мало / Фото: Facebook

Центровой сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов обживается на новом месте работы – в Японии. Как мы сообщали, капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Азии. Центровой договорился с японским клубом "Финикс" из города Итиномоя. В сезоне 2018/2019 Слава выступал в чемпионате Испании – за "Фуэнлабраду" и "Бургос". В межсезонье не смог найти устраивающий его вариант и тренировался в Украине с "Киев-баскетом". Было время, даже думали, что он подпишет контракт с вице-чемпионом Украины, однако этого не случилось.

В воскресенье 32-летний одессит поделился в соцсетях фотографиями из гостиничного номера в Токио. Как оказалось, его размеры катастрофически малы для украинского гиганта ростом 212 см.

Пока что Слава стоически переносит трудности.

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Свои фото он сопроводил сразу тремя смайликами. А по номеру ему придется ходить босиком.

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Ранее Кравцов прокомментировал назначение Айнарса Багатскиса главным тренером сборной Украины.

К слову, читайте также об украинском великане в НБА Алексее Лэне, у которого ноги разного размера, а в доме есть "мужская пещера".

Смотрите, как женская сборная Украины обыграла Португалию в отборе на Евробаскет-2021

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Япония баскетбол Вячеслав Кравцов сборная Украины по баскетболу

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