Украинский баскетболист выдал суперпродуктивный матч в НБА

Алексей Лэнь удачно распорядился своим игровым временем / Фото: Getty Images

Минувшей ночью в Национальной баскетбольной ассоциации состоялось сразу 10 матчей регулярного чемпионата. Команды обоих украинцев – "Атланта Хокс" Алексея Лэня и "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка – уступили в гостях, а наши соотечественники сыграли по-разному. На днях мы писали, что украинский баскетболист помог "Атланте" победить финалистов НБА.

Очень продуктивно провел свое время на площадке в игре против "Бруклина" (118:130) наш центровой Алекс Лэнь. За 17 минут он набрал 18 очков, сделал 7 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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Другой наш соотечественник, Святослав Михайлюк, получил от тренера довольно много игрового времени в матче против "Милуоки" (103:127). Но за 27 с половиной минут он набрал всего 6 пунктов, забросив два трехочковых. А вот его одноклубник Андре Драммонд (23 очка) своим мощным данком занял второе место в топ-10 моментов дня в НБА. При этом он "пробил" грека Янниса Адетокумбо.

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На данный момент команды обоих наших земляков находятся вне зоны плей-офф. В Восточной конференции "Детройт" занимает 11-е место (8 побед/14 поражений), "Атланта" – 14-е (5/17).

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