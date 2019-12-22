Украинский центровой Алекс Лэнь выдал лучший матч сезона в НБА

Алекс Лэнь показал свои лучшие качества / Фото: Reuters

После некоторого затишья украинский баскетболист Алексей Лэнь выдал отличный матч в НБА. В гостевой встрече его "Атланты Хокс" против "Бруклин Нетс" наш центровой сделал дабл-дабл, набрав двузначные числа по двум статистическим показателям. В активе уроженца Луганщины – 23 очка и 14 подборов. Читайте, как украинец стал третьим по результативности в своей команде НБА.

Лэнь провел на площадке чуть более половины игрового времени матча – почти 26 минут, забив три из четырех трехочковых бросков и семь из 12 – двухочковых. Также Алекс сделал два блок-шота и получил пять фолов. Вашему вниманию – видеообзор действий украинца в игре против "Бруклина".

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Впрочем, "Атланта" вновь проиграла (112:122) и осталась на последнем месте Восточной конференции с шестью победами в 30 поединках. "Бруклин" держится в зоне плей-офф – на седьмой позиции, выиграв 16 матчей из 29.

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