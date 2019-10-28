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Украинский центровой играл в НБА, превозмогая боль, но может не выйти против "Филадельфии"

28 октября, 11:13

У Алексея Лэня травма ребра, но он все равно выходил на площадку

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь выходил на площадку, превозмогая боль из-за травмы. По инсайдерской информации СМИ, еще в начале недели большой "Хоукс" получил ушиб ребра, но это не мешало ему выходить на площадку. Повреждение не является серьезным, но участие Лэня в матче регулярного чемпионата НБА против "Филадельфии", который состоится сегодня ночью, под вопросом. Ранее мы писали, что у украинцев нет шансов на чемпионские перстни НБА.

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Это не первая проблема со здоровьем у украинского центрового за последнее время. В конце предсезонных игр он ненадолго выбыл из строя из-из болей в пояснице. Со старта нынешнего сезона Алексей провел за "Атланту" два матча в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем по 3,5 очка, делал 5 подборов и 1 передачу при точности 22,2% с игры и 25% – из-за дуги. Мы уже сообщали, что украинец Лэнь рассказал о планах на сезон НБА и "молодой" химии.

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