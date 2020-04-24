Украинский гигант, несмотря на угрозу коронавируса, рвется к титулу на Востоке: он лучший в финале

Украинский центровой Игорь Зайцев стал лучшим игроком "Тайвань Бир" в двух стартовых поединках финальной серии чемпионата Тайваня. В битве за титул команда нашего бигмена встречается "Юйлонь Динос". Ранее мы сообщали, что украинский баскетболист продолжает играть в чемпионате Тайваня, несмотря на пандемию коронавируса.

Отметим, что "Бир" Зайцева выиграл регулярный чемпионат и попал в финал напрямую, тогда как "Динос" были вынуждены пробиваться через стадию полуфинала.Тем не менее в первом матче команда Игоря уступила со счетом 83:88, при этом украинец стал самым результативным игроком в составе своей команды – набрал 19 очков, сделал 7 подборов, поставил 2 блок-шота, отдал одну результативную передачу и совершил один перехват за 34 минуты на паркете.

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Во втором матче "Бир", несмотря на статус фаворита, вновь оступились – 83:89, хоть Зайцев вновь оказался лучшим в составе проигравших. Украинец набрал 17 очков, сделал 13 подборов, отдал 6 передач и поставил 1 блок-шот за 29 минут. Но чемпионство для Зайцева и его команды еще не потеряно – третий матч серии состоится 24 апреля.

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