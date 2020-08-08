Украинский игрок после рождения сына будет выступать за "Барселону"

Сразу несколькими новостями порадовал украинский баскетболист Артем Пустовой. Выяснилось, что центровой остается в "Барселоне" и на следующий сезон. Кроме того, в его семье произошло пополнение. А в начале июля "Барселона" неожиданно сменила главного тренера.

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В минувшем сезоне 28-летний уроженец Киева получал мало игрового времени от тренера Светислава Пешича. При нем "Барселона" сенсационно проиграла титул в Испании. Однако после прихода Шарунаса Ясикявичуса наш центровой чувствует свою необходимость и не будет уходить в аренду, о чем говорили. Свежие новости Пустовой поведал сайту basket.com.ua:

"Я остаюсь в "Барселоне" на следующий сезон. У меня были варианты в других клубах среднего уровня, но никто жестко переговоры не вел, поскольку у меня есть контракт с "Барсой", а клуб категорически не хочет меня отпускать... Также у меня была уважительная причина не приехать в сборную. У меня родился сын – и мы остались в Испании. Сезон 2019/2020 из-за коронавируса продлился, мы задержались в Барселоне, поэтому вернуться домой уже не могли. Надеюсь, болельщики меня простят".

На днях сборная Украины начала тренировки в Киеве с одним новичком.

Смотрите, как сборная Украины обыграла Португалию в отборе на Евробаскет:

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