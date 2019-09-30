Украинский клуб вылетел из Лиги чемпионов и усилился защитником, четыре года отыгравшим в США

"Киев-Баскет" и "Днепр" могут встретиться в Кубке Европы

В Бургосе киевляне смогли набрать лишь 62 очка. Фото БК "Киев-Баскет"

"Киев-Баскет" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв во втором раунде квалификации испанскому "Бургосу" с разницей "-37" по сумме двух встреч. Дома вице-чемпион Украины уступил всего три очка 83:86, но на Пиренеях был разгромлен 62:96. В Испании самым результативным в составе киевлян стал американский легионер Деон Эдвин – 18 баллов.



Тренер "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис пытался изменить ход поединка в Испании

Теперь столичный клуб продолжит евросезон в Кубке Европы ФИБА. Киевляне начнут с группового раунда, где их соперниками станут белорусский "Цмоки-Минск", болгарский "Левски" и победитель квалификации, в которой играют белорусский "Борисфен" и обладатель Кубка Украины "Днепр". Первый матч с "Борисфеном" команда Дениса Журавлева проведет 2 октября на выезде и 9 октября — дома.

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Защитник сборной Украины Близнюк пополнил киевский клуб

Групповой раунд Кубка Европы ФИБА стартует 22-23 октября. Но "Киев-Баскет" уже успел провести кадровую ротацию: вице-чемпион страны отказался от услуг американского форварда Ондре Джексона и подписал защитника сборной Украины Богдана Близнюка. Богдан четыре года отбегал в NCAA за университет Восточного Вашингтона, в 2018-м пробовал силы в Летней лиге НБА в составе "Лос-Анджелес Клипперс", а прошлый сезон провел в израильском "Бней Герцлия". За "сине-белых" украинец отыграл 31 матч, набирая в среднем 6,5 очка, 2,7 подбора и 1,4 передачи за поединок.

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