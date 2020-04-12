Украинский легионер вошел в число лучших игроков европейского национального чемпионата

Пока в спортивном мире пауза из-за пандемии коронавируса, некоторые чемпионаты уже подводят итоги. Например, в первенстве Греции по баскетболу определили пятерку лучших игроков по игре в защите. В нее попал и 28-летний украинец Александр Липовый. Ранее мы писали, что Украинец стал лучшим в матче против "Реала".

Уроженец Харькова с 2017 года успешно выступает за греческий "Промитеас". На момент остановки чемпионата команда Липового занимала четвертое место. Сейчас в Греции уже определяют лучших на разных позициях. В том числе составили символическую пятерку игроков защитного плана – в нее Александр попал на позиции снайпера. Компанию ему, например, составил звездный Ник Калатес из "Панатинаикоса".

Также украинского баскетболиста признали лучшим легионером среди европейцев. А недавно момент со скрытой результативной передачей в исполнении Липового вошел в число лучших в 1/8 финала Еврокубка.

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В феврале Украина обыграла Австрию в отборе на Евробаскет, а Липовый стал самым результативным с 16 очками. В нашем чемпионате Александр выступал за "Киев", "Донецк", "Будивельник".

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