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Украинское дерби в еврокубках: где пройдет битва без права на ошибку

23 октября, 11:52

В команде Журавлева играет главная звезда и топ-проспект группы

Фесенко против Крутоуса, "Днепр" против "Киев-Баскета"

Фесенко против Крутоуса, "Днепр" против "Киев-Баскета" / Фото: ФБУ

Сегодня, 23 октября зрители киевского Дворца спорта увидят украинское дерби в еврокубках! Вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" примет действующего обладателя Кубка и Суперкубка страны "Днепр" в рамках первого тура группового раунда Кубка Европы FIBA. Начало матча — 19:00. По мнению букмекеров, небольшим фаворитом встречи, видимо, на правах хозяина считается команда латвийского специалиста Айнарса Багатскиса, на ее победу коэффициент 1,85, на успех днепровского коллектива – 1,93. Также мы писали о скандале в украинском баскетболе: в битве лидеров виноватыми оказались судьи.

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Накануне старта группового этапа тренер "Днепра" Денис Журавлев, команда которого в чемпионате одержала три победы в четырех встречах, назвал киевлян очень опасным соперником, в составе которого всегда есть кому бросать. И отметил, что в его коллективе особых потерь нет: "Но у некоторых игроков микротравмы, есть ребята после болезни, но команда находится в оптимальном состоянии".

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Смотрите предматчевую тренировку "Днепра" в киевском Дворце спорта

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А коуч "Киев-Баскета" Багатскис подчеркнул, что они не имеют права на ошибку, особенно в домашних матчах, и добавил по ожидаемому результату: "Очень многое будет зависеть от того, насколько мы выйдем на поле злыми и агрессивными".

Официальный сайт Кубка Европы FIBA считает украинские клубы фаворитами своей группы F, куда также попали белорусский "Цмоки-Минск" и болгарский "Левски". Звание главной звезды квартета от журналистов сайта получил центровой "Днепра" Кирилл Фесенко, который "провел более 100 матчей в НБА с 2007 по 2012 года и является серьезной боевой единицей в борьбе под щитами". А самым перспективным баскетболистом группы назван другой днепрянин Иссуф Санон, задрафтованый в прошлом году "Вашингтоном".

Ранее мы писали, что учить "Соколов" летать позвали экс-тренера сборной Мурзина, который заменил Коваля в харьковской команде.

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