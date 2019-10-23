Украинское дерби в пользу Киева: "Киев-Баскет" оказался сильнее "Днепра" в Кубке Европы FIBA

В следующем матче команда сыграет против "Левски"

Киев-Баскет / Фото: Официальный сайт БК "Киев-Баскет"

"Киев-Баскет" обыграл "Днепр" в первом матче группового раунда Кубка Европы ФИБА. Ключевой в матче стала вторая четверть, которую столичная команда выиграла с разницей в плюс 11 баллов.

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Во втором туре 30 октября "Киев-Баскет" на выезде встретится с "Левски". "Днепр" в этот же день примет "Цмоки"-Минск.

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"Киев-Баскет" – "Днепр" 95:88

"Киев-Баскет": Шеферд (4 передачи), Крутоус (16 + 6 подборов), Близнюк (18 + 2 блок-шота), Пустозвонов (23), Сандул – старт; Кондраков (3), Мусиенко, К. Хилл (10), Эдвин (9 + 4 передачи – 4 потери), Петров (16 + 6 передач)

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"Днепр": Дугат (13 + 6 передач), Закурдаев (2), Глебов (16 + 3 перехвата), Тимофеенко (14 – 5 потерь), Фесенко (2) – старт; Чумаков, Шундель (10), Корниенко (11 + 5 подборов + 4 перехвата + 4 блок-шота), Санон (16 + 6 подборов), Сизов (4), Коломойский

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