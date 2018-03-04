Украинского баскетболиста отчислили из американского клуба

В "Кантон" Пустозвонов перебрался в октябре 2017 года

Форвард сборной Украины Максим Пустозвонов отчислен из резервной команды "Кливленда" "Кантона". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

30-летний баскетболист в последнее время не получал игровой практики в G-Лиге.

В "Кантон" игрок перебрался в октябре 2017 года. С того времени он принял участие в 20 матчах регулярного сезона, набирая 2,7 очка и совершая 1,5 подбора в среднем за игру.

Напомним, на драфте D-лиги Пустозвонова выбрал фарм-клуб "Мемфиса", но затем обменял его в "Кантон".

Максим Пустозвонов в прошлом сезоне выступал за румынский клуб "Клуж".

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