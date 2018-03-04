Украинского баскетболиста отчислили из американского клуба

Сегодня, 15:08

В "Кантон" Пустозвонов перебрался в октябре 2017 года

Максим Пустозвонов. Фото пресс-служба &quot;Кантона&quot;
Максим Пустозвонов. Фото пресс-служба "Кантона"

Форвард сборной Украины Максим Пустозвонов отчислен из резервной команды "Кливленда" "Кантона". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

30-летний баскетболист в последнее время не получал игровой практики в G-Лиге.

В "Кантон" игрок перебрался в октябре 2017 года. С того времени он принял участие в 20 матчах регулярного сезона, набирая 2,7 очка и совершая 1,5 подбора в среднем за игру.

Напомним, на драфте D-лиги Пустозвонова выбрал фарм-клуб "Мемфиса", но затем обменял его в "Кантон".

Максим Пустозвонов в прошлом сезоне выступал за румынский клуб "Клуж".

Ранее мы сообщали, что форвард "Далласа" Дирк Новицки шестым из игроков НБА набрал 31 тысячу очков.В составе "Маверикс" 39-летний немец становился чемпионом НБА-2011, самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007) и финальной серии (2011), а также 13 раз участвовал в Матчах звезд.

Также мы сообщали, что три украинских баскетболиста пожизненно дисквалифицированы за договорной матч. Игроки повлияли на ход поединка "Кремень" – "Харьковские соколы".
баскетбол, Кливленд, Максим Пустозвонов

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XSport

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