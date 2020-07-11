Украинского центрового НБА не допускают в лагерь команды, назвали причину

Баскетболист "Сакраменто Кингз" Алексей Лэнь не до конца оправился от коронавируса

Самый "дорогой" украинский баскетболист Алексей Лэнь не поехал со своей командой "Сакраменто Кингз" в лагерь НБА в Орландо, где собираются доиграть сезон 2019/2020. В конце июня стало известно, что коронавирус обнаружен у украинского игрока НБА Алексея Лэня. Несмотря на то, что 27-летний центровой вроде бы уже вылечился, его не допустили в расположение команды.

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Лэнь, тяжелый форвард Джабари Паркер и атакующий защитник Бадди Хилд не присоединились к команде, сообщил журналист Джеймс Хэм со ссылкой на главного тренера Люка Уолтона. Причина в том, что игроки пока что не получили разрешение врачей, пишет xsport.ua. Все трое заразились коронавирусом, а Паркера даже заметили за нарушением карантина в Чикаго. Поэтому, вероятно, что Лэнь и Хилд приедут в Орландо раньше одноклубника.

В прошлые выходные "Сакраменто" закрыл свой комплекс из-за коронавируса. "Короли" хотят быть уверены, что в Орландо никто не привезет инфекцию и команда продолжит подготовку к возобновлению сезона. Рестартовать чемпионат НБА собирается 30 июля.

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