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Украинскому игроку в "Барселоне" подобрали звездного конкурента

22 ноября, 12:03

Двукратный чемпион НБА По Газоль станет одноклубником нашего центрового Артема Пустового

По Газоль был чемпионом мира

По Газоль был чемпионом мира

Одна из сильнейших баскетбольных команд Европы, "Барселона", собирается усилиться еще одним звездным игроком. Сейчас клуб договаривается о подписании 39-летнего центрового По Газоля. Не так давно двукратного чемпиона НБА и чемпиона мира 2006 года отчислили из "Портленда", так что теперь он является свободным агентом. Мы писали, что Марк и По Газоли стали первыми братьями, которые выиграли чемпионство в НБА.

Напомним, что за "Барселону" играет центровой сборной Украины Артем Пустовой. Правда, от сербского тренера Светиславав Пешича он получает мало игрового времени. Подписание Газоля ухудшит и так невеселую для нашего земляка ситуацию.

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Сейчас По восстанавливается после травмы левой ноги, но очень хочет сыграть за сборную Испании на Олимпийских играх 2020 года. Так что игровая практика будет Газолю весьма кстати. "Барселона" готова дать ветерану возможность постоянно играть.

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К слову, По Газоль начал профессиональную карьеру именно в "Барселоне" – в 1998 году. В 2001 году он перебрался в НБА, где стал двукратным чемпионом лиги в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", еще шесть раз вызывался на Матч всех звезд.

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баскетбол Барселона НБА Артем Пустовой По Газоль

Источник: Basket.com.ua

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