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Умер знаменитый тренер, дважды выигрывавший чемпионат Украины по баскетболу

Сегодня, 17:00

Белорусский специалист Валентин Воронин долгое время работал с украинскими командами

Валентин Воронин

Валентин Воронин / Фото: Федерация баскетбола Украины

Умер знаменитый тренер, дважды выигрывавший чемпионат Украины по баскетболу https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/6e4/e37/5d46e4e378937.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/6e4/e37/5d46e4e378937.jpg Баскетбол Белорусский специалист Валентин Воронин долгое время работал с украинскими командами

В возрасте 72 лет ушел из жизни известный белорусский баскетбольный тренер Валентин Воронин. Долгое время Воронин работал работал в Украине: был ассистентом главного тренера в одесской "БИПА-Мода", возглавлял МБК "Одесса", "Возко", "Львовскую Политехнику", "Химик" и "Политехнику-Галичину". В 1999 и 2002 годах с одесситами Воронин выигрывал чемпионат Украины. В 1994 году привел к победе в дивизионе А на чемпионате Европы сборную Беларуси (U-22).

Напомним, что в апреле умер легендарный тренер, экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев. Выдающемуся специалисту было 72 года.

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Хромаев – единственный из украинских специалистов, который возглавлял сборную СССР. Вместе с Александром Гомельским Хромаев работал с ЦСКА, был главным тренером киевских команд "Будивельник" и СКА, шесть лет отдал созданной им национальной сборной Украины, которую вывел в финал европейского чемпионата-97.

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В конце прошлого года на 45-м году жизни умер один из самых харизматичных баскетболистов нашей страны Григорий Хижняк. Выступая за "Жальгирис", два сезона подряд (2000-2001, 2002) был лидером Евролиги по блок-шотам. Долгое время играл за сборную, в том числе на дебютном для Украины Евробаскете-1997, а также на чемпионате Европы 2003 года.

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Источник: Федерация баскетбола Украины

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