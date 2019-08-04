Умер знаменитый тренер, дважды выигрывавший чемпионат Украины по баскетболу

В возрасте 72 лет ушел из жизни известный белорусский баскетбольный тренер Валентин Воронин. Долгое время Воронин работал работал в Украине: был ассистентом главного тренера в одесской "БИПА-Мода", возглавлял МБК "Одесса", "Возко", "Львовскую Политехнику", "Химик" и "Политехнику-Галичину". В 1999 и 2002 годах с одесситами Воронин выигрывал чемпионат Украины. В 1994 году привел к победе в дивизионе А на чемпионате Европы сборную Беларуси (U-22).
Напомним, что в апреле умер легендарный тренер, экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев. Выдающемуся специалисту было 72 года.
Хромаев – единственный из украинских специалистов, который возглавлял сборную СССР. Вместе с Александром Гомельским Хромаев работал с ЦСКА, был главным тренером киевских команд "Будивельник" и СКА, шесть лет отдал созданной им национальной сборной Украины, которую вывел в финал европейского чемпионата-97.
В конце прошлого года на 45-м году жизни умер один из самых харизматичных баскетболистов нашей страны Григорий Хижняк. Выступая за "Жальгирис", два сезона подряд (2000-2001, 2002) был лидером Евролиги по блок-шотам. Долгое время играл за сборную, в том числе на дебютном для Украины Евробаскете-1997, а также на чемпионате Европы 2003 года.
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