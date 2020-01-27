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Умирали, но спасали жизни: если бы не пилот Коби Брайанта, жертв после крушения могло быть больше

27 января, 14:31

Ара Зобаян в последний момент увел геликоптер от жилого пригорода Лос-Анджелеса, Глендейла

Мемориал Коби Брайанта

Мемориал Коби Брайанта / Фото: Reuters

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26 января в Калифорнии произошло крушение вертолета, на котором летел известный баскетболист Коби Брайант со своей 13-летней дочерью Джианной. Ни легенда НБА, ни остальные восемь человек на борту вертолета на выжили. Но, по информации американских СМИ, трагедия могла унести еще больше жизней.

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Как сообщает телеканал WFAA, жертв могло бы быть больше, если бы не действия пилота вертолета, в котором находился Брайант, 50-летнего Ары Зобаяна. Сообщается, что пилоту в последний момент удалось увести уже падающий вертолет от жилого пригорода Лос-Анджелеса, Глендейла, и других населенных пунктов.

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

Главной причиной катастрофы Брайанта мог стать густой туман. При падении вертолет летел на очень высокой скорости, порядка 160 миль в час (257 км/ч), а на его борту находилось порядка 800 фунтов топлива, что вызвало большой пожар после удара о землю. Вертолет Коби впервые столкнулся с погодными проблемами, когда находился над зоопарком Лос-Анджелеса. Он облетел этот район как минимум 6 раз на очень низкой высоте. Скорее всего, пилот ожидал, когда туман рассеется.

"Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов, — сказал представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн. — Туман был такой, что наши вертолеты не летали".

Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" устроили мемориал Коби Брайанта возле "Стейплс-центра" – домашней арены "озерных". А также возле академии Брайанта. Жители и гости Лос-Анджелеса несли к арене цветы, венки, воздушные шары, мячи и игровые майки Брайанта в "Лейкерс", а из зажженных свечей выложили имя – Коби.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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Источники: Сегодня|Спорт , Чемпионат

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