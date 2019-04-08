Уникальный рекорд Майкла Джордана пал под натиском главного бородача НБА

Американский баскетболист набрал за сезон 2700 очков, и сделал по 500 подборов и результативных передач

Джеймс Харден. Фото: AFP

Уникальный рекорд Майкла Джордана пал под натиском главного бородача НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b1f/84c/5cab1f84c89f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b1f/84c/5cab1f84c89f9.jpg 2019-04-08T13:17:37+03:00 Баскетбол Американский баскетболист набрал за сезон 2700 очков, и сделал по 500 подборов и результативных передач

Защитник клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден повторил достижение, принадлежащее экс-игроку "Чикаго Буллз" легендарному Майклу Джордану. Это произошло после матча регулярного чемпионата с "Финикс Санз" (149:113).

В этой игре баскетболист стал самым результативным в своей команде, заработав 30 очков, а также сделав 13 подборов и 9 ассистов. Как и Майклу Джордану, ему удалось заработать 2700 очков, 500 подборов и 500 результативных передач за один сезон. Такое достижение покорилось только им двоим за всю историю НБА.

29-летний Джеймс Харден выступает за "Хьюстон Рокетс" с 2012 года, а до этого с 2009 по 2012 год защищал цвета "Оклахома-Сити Тандер". В 2018 году он был признан самым ценным игроком НБА. С 2013 года Харден непременно участвует в Матче всех звезд НБА.

Как сообщалось ранее, установлен украинский рекорд в НБА: центровой "Атланты" Алекс Лэнь провел лучший матч в своей жизни, забросив 33 очка в корзину "Милуоки".

Также сообщалось, что Дирк Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА. В списке снайперов немецкий баскетболист обошел легендарного Уилта Чемберлена.

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