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Ушел из жизни первый "не белый" баскетболист в НБА

22 ноября, 17:29

Мисака выступал в НБА за "Нью-Йорк Никс"

Ватару Мисака. Фото: utahutes.com

Ватару Мисака. Фото: utahutes.com

На 95-м году жизнь скончался знаменитый американский баскетболист с японскими корнями Ватару "Ват" Мисака. Он заработал свое место в истории как первый "не белый" игрок в НБА (тогда еще БАА), сообщает ESPN. Мисака родился в городе Огден (штат Юта).

После окончания школы, он поступил в местный университет и подписал контракт с командой "Юта Ютс", которой помог выиграть национальный чемпионат по баскетболу в 1944 году. Затем он покинул колледж, чтобы провести 2 года в американской армии, во время которых работал в Японии.

После службы в армии он вернулся в команду университета Юты и в 1947 году вместе с ней выиграл Национальный пригласительный турнир. В последующем играл на позиции защитника в "Нью-Йорк Никс" между 1947 и 1948 годами, став первым азиатско-американским игроком, игравшем в НБА.

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Отметим, что первый темнокожий баскетболист сыграл в матче НБА на три года позже. Первопроходцем стал Эрл Ллойд. Он дебютировал в самой популярной лиге мира в сезоне 1950/1951 годов. В том же сезоне в ассоциации дебютировали еще три афроамериканца.

Смотрите, как 20-летний вундеркинд разрывает НБА: за 12 минут Дончич набросал больше, чем весь "Голден Стэйт". За 25 минут словенский защитник установил уникальный рекорд Национальной ассоциации.

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Ранее мы рассказывали, что украинец Лэнь не устоял в матче НБА против Леброна Джеймса и компании. Его "Атланта" проиграла "Лейкерс" в Лос-Анджелесе, а украинский центровой набрал всего три очка.

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Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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