Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью

Коби Брайант / Фото: Reuters

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Установлены личности четырех человек, которые находились в потерпевшем крушение частном вертолете звезды НБА Коби Брайанта. Вертолет разбился 26 января, Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли. На борту также находились напарница Джианны по баскетбольной команде Алисса и ее родители – мать Кери и отец Джон Альтобелли, бейсбольный тренер в колледже Оранж-Коста.

Вертолет следовал на игру команды, за которую выступали Алисса и Джианна. Смерть семьи Альтобелли подтвердил брат Джона, сообщил в Twitter журналист LA Times Майк Ди Джованна.

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Шестой жертвой стала 38-летняя Кристина Мозер — ассистент тренера детской баскетбольной команды колледжа. Ее смерть подтвердил муж Мэтт Мозер.

"Я и мои дети в шоке. Мы потеряли нашу прекрасную жену и маму в вертолетной авиакатастрофе", — написал Мозер в Facebook.

Кстати, о подробностях катастрофы легенды НБА рассказал очевидец. Вертолет баскетболиста падал и трещал, при этом было очень туманно.

Смотрите кадры с места падения вертолета Коби Брайанта

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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