Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,85

Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью

27 января, 09:05

Вертолет следовал на баскетбольную игру команды

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

Реклама

Установлены личности четырех человек, которые находились в потерпевшем крушение частном вертолете звезды НБА Коби Брайанта. Вертолет разбился 26 января, Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли. На борту также находились напарница Джианны по баскетбольной команде Алисса и ее родители – мать Кери и отец Джон Альтобелли, бейсбольный тренер в колледже Оранж-Коста.

Вертолет следовал на игру команды, за которую выступали Алисса и Джианна. Смерть семьи Альтобелли подтвердил брат Джона, сообщил в Twitter журналист LA Times Майк Ди Джованна.

Читайте также: дочь Брайанта подавала большие надежды – Джианна-Мария Оноре могла стать великой баскетболисткой

Шестой жертвой стала 38-летняя Кристина Мозер — ассистент тренера детской баскетбольной команды колледжа. Ее смерть подтвердил муж Мэтт Мозер.

"Я и мои дети в шоке. Мы потеряли нашу прекрасную жену и маму в вертолетной авиакатастрофе", — написал Мозер в Facebook.

Кстати, о подробностях катастрофы легенды НБА рассказал очевидец. Вертолет баскетболиста падал и трещал, при этом было очень туманно.

Смотрите кадры с места падения вертолета Коби Брайанта

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол авиакатастрофа НБА Коби Брайант

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Загадочная смерть гиганта Роберта: не стало суперзвезды украинского чемпионата
Загадочная смерть гиганта Роберта: не стало суперзвезды украинского чемпионатаБаскетбол
В матче НБА игрока удалили за шлепок соперника по пятой точке
В матче НБА игрока удалили за шлепок соперника по пятой точкеБаскетбол
"Барселона" опять не отпускает украинца в сборную, турки тоже не хотятБаскетбол
"Киев-Баскет" досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБАБаскетбол
Смерть великого! Один из самых звездных игроков НБА Коби Брайант погиб в катастрофе вертолета
Смерть великого! Один из самых звездных игроков НБА Коби Брайант погиб в катастрофе вертолетаБаскетбол
Потратит любые деньги, чтобы поставить на ноги опустившегося одноклубника: откровение звезды НБА
Потратит любые деньги, чтобы поставить на ноги опустившегося одноклубника: откровение звезды НБАБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...