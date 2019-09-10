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Уверенная Испания и сенсационная Аргентина: на ЧМ по баскетболу определились первые полуфиналисты

10 сентября, 18:25

Аргентина выбила одного из фаворитов - Сербию

Сборная Аргентины по баскетболу

Сборная Аргентины по баскетболу / Фото: FIBA

На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Китае, состоялись два четвертьфинальных матча. Ранее мы писали, что сын Коломойского Грегори начал тренировки в БК "Днепр".

Первыми полуфиналистами турнира стали сборные Аргентины и Испании.

Испанцы со счетом 90:78 обыграли Польшу.

В этой игре самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий Испании Рики Рубио и защитник поляков Эй Джей Слоутер, записавшие на свой счет по 19 очков.

А вот сборная Аргентины обыграла одного из фаворитов чемпионата – Сербию 97:87.

Самыми результативными игроками у Аргентины стали Луис Скола (20 очков) и Факундо Кампаццо (18). Отметим, что аргентинцы пока выиграли все матчи на ЧМ в Китае.

В полуфинале Аргентина сыграет с победителем пары США – Франция. В другом полуфинале Испания сыграет против победителя матча Австралия – Чехия, который состоится 11 сентября.

Также сообщалось, что допинг-проба баскетболиста всех шокировала: спортсмен оказался беременным. Американец Ди Джей Купер подменил анализы и получил два года дисквалификации. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме только беременных.

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баскетбол сборная Испании сборная Аргентины чемпионат мира по баскетболу

Источник: Сегодня|Спорт

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