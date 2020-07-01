Уже не расскажет про скандалы: легендарный Шак не будет снимать фильм о себе из-за смерти друга

Центровой не хочет, чтобы в сериале сложилось неправильное мнение о Коби

Легендарный американский баскетболист и чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Шакил О'Нил заявил, что не будет снимать документальный фильм о себе. Об этом сообщает Hot Freestyle. Причиной такого решения является гибель Коби Брайанта во время крушения вертолета в январе 2020 года.

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Шакил не хочет, чтобы в сериале сложилось неправильное мнение о Коби, который не сможет прокомментировать старые скандалы, поскольку его уже нет в живых. Также в в интервью Complex О'Нил рассказал, что спрятал в сейф свои чемпионские перстни и не намерен их больше надевать, потому что не сможет отпраздновать чемпионства вместе с Брайантом.

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Напомним, что недавно на экраны вышел документальный сериал о Майкле Джордане и "Чикаго Буллз". А мы раскрыли тайну "Последнего танца": "Без Джордана было здорово – никто не кричал на игроков". Скотти Пиппен рассказал, как временный уход Майкла из баскетбола в 1993 году отразился на команде.

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