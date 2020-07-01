Українська
$ 26,67
29,87
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Уже не расскажет про скандалы: легендарный Шак не будет снимать фильм о себе из-за смерти друга

1 июля, 12:37

Елена Павлова Елена Павлова

Центровой не хочет, чтобы в сериале сложилось неправильное мнение о Коби

Легендарный американский баскетболист и чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Шакил О'Нил заявил, что не будет снимать документальный фильм о себе. Об этом сообщает Hot Freestyle. Причиной такого решения является гибель Коби Брайанта во время крушения вертолета в январе 2020 года.

Реклама

Шакил не хочет, чтобы в сериале сложилось неправильное мнение о Коби, который не сможет прокомментировать старые скандалы, поскольку его уже нет в живых. Также в в интервью Complex О'Нил рассказал, что спрятал в сейф свои чемпионские перстни и не намерен их больше надевать, потому что не сможет отпраздновать чемпионства вместе с Брайантом.

INSTAGRAM

Читайте также: Из "черного ящика" в "Мамбу": вдова Коби Брайанта продвигает федеральный закон о безопасности вертолетов

INSTAGRAM

Напомним, что недавно на экраны вышел документальный сериал о Майкле Джордане и "Чикаго Буллз". А мы раскрыли тайну "Последнего танца": "Без Джордана было здорово – никто не кричал на игроков". Скотти Пиппен рассказал, как временный уход Майкла из баскетбола в 1993 году отразился на команде.

Смотрите, как в США прощались с Коби Брайантом и его дочерью

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сериал гибель баскетболист Коби Брайант автобиография Лос-Анджелес Лейкерс Шакил О’Нил

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"У него коронавирус, а он – без маски!": зараженного одноклубника украинца заклеймили позоромБаскетбол
В сильнейшей Лиге мира уже больше десятка зараженных и минимум трое – в клубе украинца
В сильнейшей Лиге мира уже больше десятка зараженных и минимум трое – в клубе украинцаБаскетбол
Сенсация в чемпионате Испании:
Сенсация в чемпионате Испании: "Реал" прекратил борьбу за титулБаскетбол
Обнаружили в школе: в США загадочно умер экс-игрок двух украинских клубов
Обнаружили в школе: в США загадочно умер экс-игрок двух украинских клубовБаскетбол
Коронавирус обнаружен у самого звездного украинского баскетболиста с зарплатой 4 млн долларов
Коронавирус обнаружен у самого звездного украинского баскетболиста с зарплатой 4 млн долларовБаскетбол
"Игра закончена": легендарный великан Шакил О'Нил оторвал кольцо, играя в баскетболБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять