Уже пять случаев заражения коронавирусом в составе чемпиона Украины

Клуб был вынужден сняться с товарищеского турнира Gloria Cup в турецкой Анталье

Вспышка коронавируса в составе чемпиона Украины по баскетболу. Сразу у пяти баскетболистов "Днепра" диагностирован COVID-19. Клуб был вынужден сняться с товарищеского турнира Gloria Cup в турецкой Анталье. Завтра команда вернется в домой. Хотя ранее украинский клуб договорился о товарищеском матче с российским ЦСКА.

Реклама

Имена заболевших игроков не сообщаются. У большинства баскетболистов днепровской команды болезнь протекает в легкой форме без осложнений. Спортсмены прошли дополнительное обследование в местном госпитале для уточнения схемы лечения.

Читайте также: "С этим не шутят": баскетболист НБА рассказал о разном отношении к маскам в Украине и США

INSTAGRAM

Мы уже также сообщали, что капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Днепра. 33-летний одессит с опытом НБА возвращается в национальный чемпионат после восьми лет отсутствия.

Напомним, летом коронавирус был обнаружен у украинского баскетболиста в НБА. Положительный тест сдал центровой "Сакраменто Кингс" Алексей Лэнь, который за океаном зарабатывает 4 255 000 долларов в год.

Реклама

Смотрите, как мужская сборная Украины по баскетболу стала вице-чемпионом мира

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама