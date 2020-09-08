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Уже пять случаев заражения коронавирусом в составе чемпиона Украины

8 сентября, 19:25

Елена Павлова Елена Павлова

Клуб был вынужден сняться с товарищеского турнира Gloria Cup в турецкой Анталье

Вспышка коронавируса в составе чемпиона Украины по баскетболу. Сразу у пяти баскетболистов "Днепра" диагностирован COVID-19. Клуб был вынужден сняться с товарищеского турнира Gloria Cup в турецкой Анталье. Завтра команда вернется в домой. Хотя ранее украинский клуб договорился о товарищеском матче с российским ЦСКА.

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Имена заболевших игроков не сообщаются. У большинства баскетболистов днепровской команды болезнь протекает в легкой форме без осложнений. Спортсмены прошли дополнительное обследование в местном госпитале для уточнения схемы лечения.

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Мы уже также сообщали, что капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Днепра. 33-летний одессит с опытом НБА возвращается в национальный чемпионат после восьми лет отсутствия.

Напомним, летом коронавирус был обнаружен у украинского баскетболиста в НБА. Положительный тест сдал центровой "Сакраменто Кингс" Алексей Лэнь, который за океаном зарабатывает 4 255 000 долларов в год.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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