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В битве за Суперкубок "Днепр" оказался сильнее "Химика" и ждет его на вторую игру

17 сентября, 20:24

Следующий поединок пройдет в субботу

Химик - Днепр

Химик - Днепр

Чемпион Украины южненский "Химик" проиграл обладателю Кубка "Днепру" в первом матче за Суперкубок Украины. Ранее мы писали, что Испания стала чемпионом мира, разгромив в финале земляков Месси.

В прошлом году Днепр выиграл первый Суперкубок Украины в истории – тогда днепряне также в статусе обладателя Кубка победили чемпиона Суперлиги "Черкасских Мавп" (101:77, 80:75).

"Химик""Днепр" 63:78 (18:29, 13:14, 14:17, 18:18)

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"Химик" Горобченко (13 + 4 передачи), Салливан (13), Угба (11), Войналович (9 + 4 подбора), Рябчук (8 + 5 подборов)

"Днепр":  Санон (17 + 7 подборов), Дугат (11 + 7 передачи), Корниенко (11 + 9 подборов), Глебов (9 + 6 подборов), Фесенко (9 + 4 подбора + 2 блок-шота), Тимофеенко (7), Чумаков (6)

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Второй матч Суперкубка пройдет 21 сентября в Днепре.

Как сообщалось ранее, команда без тренера сумела стать самой сильной в украинском баскетболеПо ходу третьего матча финальной серии у южненцев удалили наставника. Но это не помешало им победить.

На проезжей части аэропорта "Борисполь" баскетболисты подвинули автомобиль:

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баскетбол БК Химик БК Днепр

Источник: Сегодня|Спорт

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