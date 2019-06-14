В чемпионате Украины по баскетболу сыграют девять команд: добавился "Прометей" из Каменского

Состав участников украинской баскетбольной Лиги пополнит "Прометей"

Медали чемпионата Украины по баскетболу. Фото fbu.ua.

Состоялся Исполком комитета Федерации баскетбола Украины, на котором было утверждено количество команд Суперлиги – высшего дивизиона чемпионата Украины, в сезоне 2019/2020. Стало известно, что Суперлига будет расширена до девяти команд. Состав участников чемпионата пополнит "Прометей" из Каменского. В плей-офф попадут восемь команд, которые будут играть все серии до трех побед.

Напомним, в минувшем сезоне "Прометей" выиграл Высшую лигу – второй по силе дивизион украинского чемпионата. В это межсезонье команда подписала уже трех топовых игроков. Контракты были заключены с Денисом Лукашовым, Ильей Сидоровым и Александром Антиповым.

Также на Исполкоме ФБУ стало известно, что участие "Политехника" в Суперлиге находится под вопросом. Харьковский коллектив могут заменить "Харьковские Соколы", которые также базируется в Харькове.

Ранее в пятницу мы писали, что впервые в истории чемпионом НБА стал клуб из Канады. "Торонто" в финальной серии НБА обыграл "Голден Стейт" со счетом 4:2.

Кадры последнего матча финальной серии "Торонто" – "Голден Стейт". Фото AFP

Напомним, что вчера "Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Для достижения цели команде понадобилось 52 года – это рекорд НХЛ.

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