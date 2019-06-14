В чемпионате Украины по баскетболу сыграют девять команд: добавился "Прометей" из Каменского
Состав участников украинской баскетбольной Лиги пополнит "Прометей"
Состоялся Исполком комитета Федерации баскетбола Украины, на котором было утверждено количество команд Суперлиги – высшего дивизиона чемпионата Украины, в сезоне 2019/2020. Стало известно, что Суперлига будет расширена до девяти команд. Состав участников чемпионата пополнит "Прометей" из Каменского. В плей-офф попадут восемь команд, которые будут играть все серии до трех побед.
Напомним, в минувшем сезоне "Прометей" выиграл Высшую лигу – второй по силе дивизион украинского чемпионата. В это межсезонье команда подписала уже трех топовых игроков. Контракты были заключены с Денисом Лукашовым, Ильей Сидоровым и Александром Антиповым.
Также на Исполкоме ФБУ стало известно, что участие "Политехника" в Суперлиге находится под вопросом. Харьковский коллектив могут заменить "Харьковские Соколы", которые также базируется в Харькове.
Ранее в пятницу мы писали, что впервые в истории чемпионом НБА стал клуб из Канады. "Торонто" в финальной серии НБА обыграл "Голден Стейт" со счетом 4:2.
Напомним, что вчера "Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Для достижения цели команде понадобилось 52 года – это рекорд НХЛ.
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