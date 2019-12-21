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В чемпионате Украины по баскетболу забросили невероятный мяч со своей половины площадки

21 декабря, 19:37

Денис Лукашов из "Прометея" сравнял счет первой половины матча с "Черкасскими мавпами" баззер-битером

Денис Лукашов

Денис Лукашов / Фото: ФБУ

Фантастический бросок увидели зрители матча чемпионата Украины по баскетболу в Каменском. Местный "Прометей" принимал "Черкасские мавпы" в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. Вчера мы писали, что ФБУ оставила в силе строгое наказание для "Днепра".

В концовке первой половины счет был равным 44:44 за шесть секунд до сирены. За это время соперники успели обменяться трехочковыми. Сначала Владимир Конев вывел гостей вперед. Но затем плеймейкер сборной Украины Денис Лукашов сотворил настоящее чудо, на последней секунде отправивший мяч в кольцо "Мавп" со своей половины площадки. Пролетев около 20 метров, мяч попал точно в цель!

Однако во второй половине черкасская команда сумела-таки доказать свое преимущество и победить лидера чемпионата со счетом 99:92. "Прометей" потерпел четвертое поражение в сезоне, однако остался пока что на первой строчке. Черкащане занимают пятое место (7 побед/6 поражений).

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