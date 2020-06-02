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В гости к дядюшке Диснею: НБА окончательно определилась с судьбой баскетбольного сезона 2019/2020

2 июня, 19:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Все матчи 22 команды проведут в одном городе, рестарт ожидается в конце июля

Еще одна профессиональная лиге Северной Америки объявила о возвращении к игре. Как известно, на днях в НХЛ озвучили формат продолжения сезона, а теперь примеру хоккеистов последовали и баскетболисты. Национальная баскетбольная ассоциация определились не просто, что сезон 2019/20 доиграют, но и с тем, а также как это сделают.

Как ранее и говорили, все матчи пройдут в одном городе, о чем сообщил широко известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Несмотря на то, что регулярный чемпионат НБА не завершился, к продолжению сезона допустят только 22 лучшие команды. А сами официальные матчи возобновятся 31 июля. Местом проведения выбрали Орландо, где находится большой парк развлечений Disney World. Мы писали, что НБА рассматривает вариант продолжения сезона в Диснейленде.

Формат с 22 командами устраивает большинство игроков и владельцев клубов, желающих получить хотя бы часть потерянного дохода во время длительного перерыва из-за коронавируса. Такой вариант еще должны утвердить на видеоконференции руководителей НБА 4 июня. Но уже сейчас известно, что его поддержит подавляющее большинство.

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возобновление баскетбол сезон НБА

Источник: xsport.ua

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