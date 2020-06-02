В гости к дядюшке Диснею: НБА окончательно определилась с судьбой баскетбольного сезона 2019/2020

Еще одна профессиональная лиге Северной Америки объявила о возвращении к игре. Как известно, на днях в НХЛ озвучили формат продолжения сезона, а теперь примеру хоккеистов последовали и баскетболисты. Национальная баскетбольная ассоциация определились не просто, что сезон 2019/20 доиграют, но и с тем, а также как это сделают.

Как ранее и говорили, все матчи пройдут в одном городе, о чем сообщил широко известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Несмотря на то, что регулярный чемпионат НБА не завершился, к продолжению сезона допустят только 22 лучшие команды. А сами официальные матчи возобновятся 31 июля. Местом проведения выбрали Орландо, где находится большой парк развлечений Disney World. Мы писали, что НБА рассматривает вариант продолжения сезона в Диснейленде.

Формат с 22 командами устраивает большинство игроков и владельцев клубов, желающих получить хотя бы часть потерянного дохода во время длительного перерыва из-за коронавируса. Такой вариант еще должны утвердить на видеоконференции руководителей НБА 4 июня. Но уже сейчас известно, что его поддержит подавляющее большинство.

Реклама

Читайте также: владелец клуба НБА трогательно прокомментировал беспорядки в США.

Смотрите решающий бросок в Матче всех звезд НБА, который прошел в феврале в Чикаго

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама