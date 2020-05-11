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В Испании игрока сборной Украины будут тестировать на коронавирус: в двух клубах уже есть зараженные

11 мая, 14:50

Елена Павлова

Тестирование в каталонской "Барселоне" проходит 11 мая

Чемпионат Испании по баскетболу собираются возобновить в ближайшее время. В связи с этим всех баскетболистов каталонской "Барселоны", в составе которой выступает центровой сборной Украины Артем Пустовой, проверят на наличие коронавируса перед началом индивидуальных занятий. Мы также писали, что летом за украинца начнется борьба на Западе.

По информации пресс-службы клуба, тесты игрокам делают сегодня, 11 мая. И если анализы баскетболистов и сотрудников команды подтвердят отсутствие опасного вируса, "Барселона" должна возобновить подготовку к рестарту сезона уже в ближайшие дни. А накануне возобновления тренировок уже выявлены первые зараженные в составе испанских клубов "Ховентуд" и "Сарагоса".

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Артем Пустовой

Артем Пустовой / Фото: Barcelona FC

Ранее мы сообщали, что "Барселона" готова избавиться от украинского игрока из-за коронавируса. Каталонский клуб попытается отдать в аренду украинского центрового Артема Пустового и латвийского форварда Роландса Шмитса, чтобы уменьшить количество мест в заявке из-за финансовых сложностей в условиях пандемии.

Ранее мы сообщали, что украинка – №1 в символической сборной Евролиги. Алину Ягупову считают одной из лучших в мире.

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Барселона чемпионат Испании баскетболист коронавирус Артем Пустовой

Источник: Федерация баскетбола Украины

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