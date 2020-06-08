В команде украинца в чемпионате Испании, который готовится возобновиться, обнаружен коронавирус

Баскетболисты "Уникахи" все равно продолжают тренироваться, а во вторник едут на матчи

Чемпионат Испании по баскетболу так же, как и футбольный национальный турнир, решили не завершать из-за коронавируса, а доиграть. Хотя в мае украинец из "Барселоны" проголосовал против возобновления сезона в Испании – как и большинство его коллег.

Как мы сообщали, чемпионат Испании вернется 17 июня: все матчи пройдут в Валенсии. Команды уже вовсю тренируются, однако сегодня стало известно о неприятном инциденте в Малаге. Коронавирусом заразился один из представителей "Уникахи", сообщает авторитетный ресурс Eurohoops. Не сообщается, это игрок или другой работник клуба: его имя не разглашают. Напомним, что в этом хорошо известном в европейском баскетболе клубе выступает форвард сборной Украины Владимир Герун.

Несмотря на это, команда продолжает тренировки, а заболевший помещен на самоизоляцию. При этом уже во вторник, 9 июня, команда отправится в Валенсию для продолжения чемпионата Испании.

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Вспомним о том, что украинский баскетболист дошел до финала Кубка Испании. Кроме того, "Уникаха" выступала в Евролиге – самом престижном еврокубковом турнире.

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