В кризис продают и чемпионов: шестикратный победитель Евролиги выставлен на продажу за 25 миллионов

Но нынешний президент предпочитает, чтобы в будущем клуб выступал в Лиге чемпионов

Экономические проблемы, связанные с пандемией коронавируса, добрались и до Греции. Владелец местного баскетбольного гранда "Панатинаикоса" Димитрис Яннакопулос объявил о том, что готов продать свой клуб за 25 миллионов евро. Ранее мы сообщали, что евросезон в баскетболе завершили досрочно и без победителя.

"Я бы предпочел, чтобы клуб выступал в Лиге чемпионов. Решение должно быть принято с участием всех заинтересованных сторон и, конечно же, фанатов. При этом я принял решение выставить "Панатинаикос" на продажу за 25 миллионов евро. Пока же клуб будет функционировать с теми доходами и людьми, которым я доверяю. Я покидаю "Панатинаикос" в качестве чемпиона и с высоко поднятой головой. Мой цикл в клубе окончательно и бесповоротно подошел к концу", – заявил Яннакопулос, которого цитирует журналист Никос Варлас.

Читайте также: Дым и газ: фанаты сорвали матч "Панатинаикос" – "Олимпиакос"

Отметим, что после объявления о досрочном завершении сезона-2019/2020 Яннакопулос вступил в открытый конфликт с руководством Евролиги и ее президентом Жорди Бертомеу, назвав тех "мафиози и диктаторами". "Панатинаикос" шесть раз выигрывал Евролигу и 39 раз становился чемпионом Греции, в том числе в прошлом году.

Реклама

Ранее мы сообщали, чтов элитном клубном турнире Европы признали грубую ошибку судей.

Смотрите также, как женская сборная Украины по баскетболу одержала победу над Португалией

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама