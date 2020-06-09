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В кризис продают и чемпионов: шестикратный победитель Евролиги выставлен на продажу за 25 миллионов

9 июня, 15:48

Елена Павлова Елена Павлова

Но нынешний президент предпочитает, чтобы в будущем клуб выступал в Лиге чемпионов

Экономические проблемы, связанные с пандемией коронавируса, добрались и до Греции. Владелец местного баскетбольного гранда "Панатинаикоса" Димитрис Яннакопулос объявил о том, что готов продать свой клуб за 25 миллионов евро. Ранее мы сообщали, что евросезон в баскетболе завершили досрочно и без победителя.

"Я бы предпочел, чтобы клуб выступал в Лиге чемпионов. Решение должно быть принято с участием всех заинтересованных сторон и, конечно же, фанатов. При этом я принял решение выставить "Панатинаикос" на продажу за 25 миллионов евро. Пока же клуб будет функционировать с теми доходами и людьми, которым я доверяю. Я покидаю "Панатинаикос" в качестве чемпиона и с высоко поднятой головой. Мой цикл в клубе окончательно и бесповоротно подошел к концу", – заявил Яннакопулос, которого цитирует журналист Никос Варлас.

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Отметим, что после объявления о досрочном завершении сезона-2019/2020 Яннакопулос вступил в открытый конфликт с руководством Евролиги и ее президентом Жорди Бертомеу, назвав тех "мафиози и диктаторами". "Панатинаикос" шесть раз выигрывал Евролигу и 39 раз становился чемпионом Греции, в том числе в прошлом году.

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Ранее мы сообщали, чтов элитном клубном турнире Европы признали грубую ошибку судей.

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