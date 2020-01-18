В матче НБА игрока удалили за шлепок соперника по пятой точке

Тристана Томпсона удалили за шалость / Фото: USA Today

Забавный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НБА в Мемфисе, где местные "Гриззлис" принимали "Кливленд Кавальерс". Принципиальный судья удалил центрового гостей Тристана Томпсона за то, что тот слегко шлепнул по ягодицам форварда хозяев Джея Краудера. К слову, читайте, как Михайлюк провел лучший матч в НБА, забросив "Бостону" баззер со своей половины.

Инцидент случился перед исполнением Томпсоном штрафных бросков. Краудер проходил мимо него, и Тристан решил по-дружески шлепнуть Джея чуток ниже спине. Тот увернулся, однако эпизод не прошел мимо внимания судей. Один из них дал игроку "Кливленда" технический фол за неспортивное поведение. А поскольку для Томпсона этот "технарь" оказался вторым в матче, он вынужден был досрочно покинуть игру и отправиться на скамейку запасных.

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Интересно, что в 2017 году Краудер также выступал за "Кливленд" и был партнером Томпсона по команде. Сам же матч закончился победой "Мемфиса" – 113:109. "Гриззлис" занимают восьмое место в Западной конференции, а "Кливленд" – 13-е в Восточной.

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