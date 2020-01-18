Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

В матче НБА игрока удалили за шлепок соперника по пятой точке

18 января, 21:29

Жест Тристана Томпсона по отношению к бывшему партнеру судьи восприняли неоднозначно

Тристана Томпсона удалили за шалость

Тристана Томпсона удалили за шалость / Фото: USA Today

Забавный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НБА в Мемфисе, где местные "Гриззлис" принимали "Кливленд Кавальерс". Принципиальный судья удалил центрового гостей Тристана Томпсона за то, что тот слегко шлепнул по ягодицам форварда хозяев Джея Краудера. К слову, читайте, как Михайлюк провел лучший матч в НБА, забросив "Бостону" баззер со своей половины.

Инцидент случился перед исполнением Томпсоном штрафных бросков. Краудер проходил мимо него, и Тристан решил по-дружески шлепнуть Джея чуток ниже спине. Тот увернулся, однако эпизод не прошел мимо внимания судей. Один из них дал игроку "Кливленда" технический фол за неспортивное поведение. А поскольку для Томпсона этот "технарь" оказался вторым в матче, он вынужден был досрочно покинуть игру и отправиться на скамейку запасных.

Реклама

Интересно, что в 2017 году Краудер также выступал за "Кливленд" и был партнером Томпсона по команде. Сам же матч закончился победой "Мемфиса" – 113:109. "Гриззлис" занимают восьмое место в Западной конференции, а "Кливленд" – 13-е в Восточной.

В тренде
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFC

Читайте, как Лэнь получил травму, а "Атланта" победила бывшую команду украинца.

Смотрите сюжет о романе экс-звезды НБА Денниса Родмана с певицей Мадонной

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол НБА Кливленд Мемфис Гризлис

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лэнь получил травму , а
Лэнь получил травму , а "Атланта" победила в НБА бывшую команду украинцаБаскетбол
Украинец Михайлюк вышел в стартовом составе на матч НБА, но
Украинец Михайлюк вышел в стартовом составе на матч НБА, но "Детройт" проиграл "Чикаго"Баскетбол
Украинец Лэнь вышел с лавки запасных и набрал в матче НБА десять очков, но команда проиграла
Украинец Лэнь вышел с лавки запасных и набрал в матче НБА десять очков, но команда проигралаБаскетбол
15-летний подросток устроил стрельбу во время баскетбольного матча: два человека ранены
15-летний подросток устроил стрельбу во время баскетбольного матча: два человека раненыБаскетбол
Лидер чемпионата Украины выгнал главную звезду за нарушение режима
Лидер чемпионата Украины выгнал главную звезду за нарушение режимаБаскетбол
В битве лидеров чемпионата Украины по баскетболу набросали почти 200 очков
В битве лидеров чемпионата Украины по баскетболу набросали почти 200 очковБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...