В Матче всех звезд баскетбольной Суперлиги легионеры переиграли украинцев

Шоу прошло в субботу в киевском Дворце спорта впервые за восемь лет

Максим Луценко выиграл конкурс мастерства / Фото: ФБУ

Сегодня в Киеве впервые с 2012 года состоялся Матч всех звезд чемпионата Украины по баскетболу. Проводили его в формате "Легионеры" против "Звезд Украины". А перед самой игрой баскетболисты поучаствовали в конкурсах. Как мы сообщили, форвард "Киев-баскета" Максим Пустозвонов выиграл конкурс снайперов, а Максим Луценко из "Николаева" стал лучшим в конкурсе мастерства.

Встреча, как и водится в подобных случаях, больше напоминала шоу. Узнайте составы Матча всех звезд Суперлиги-2020. Баскетболисты действовали раскрепощенно, почти не фолили, бросали из всевозможных ситуаций и, конечно же, сверху. А центровой Кирилл Фесенко даже составлял компанию комментаторам, после чего снова возвращался на площадку.

"Варягам" удавалось забивать больше, и в концовке хозяева их не догнали и уступили со счетом 119:126. А самым полезным игроком признали Генри Дугата. После матча на площадке зрители могли свободно пообщаться с лучшими баскетболистами украинского чемпионата.

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К слову, в память о Коби Брайанте НБА изменила формат Матча звезд-2020.

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