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В память о погибшем Коби Брайанте "Король" Леброн Джеймс сделал татуировку

31 января, 13:19

Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" добавил на свое тело рисунок черной змеи

Коби Брайант и Леброн Джеймс

Коби Брайант и Леброн Джеймс / Фото: Getty Images

В эти дни в мире скорбят о погибшем в крушении вертолета возле Калабасаса в Калифорнии великом баскетболисте Коби Брайанте. Бывший звездный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Брайант погиб в аварии вертолета вместе с дочерью и еще семью знакомыми. Его хороший друг и нынешний баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс решил увековечить память о Коби на своем теле.

Журналисты заметили, что на тренировке команды "Король" Леброн появился с новой татуировкой. Как видно, это – рисунок черной мамбы – ядовитой змеи, распространенной в Африке. Напомним, Брайант носил прозвище "Черная Мамба". Мамба – самая быстрая змея на планете, она разгоняется до 20 км/ч. Мы сообщали, что Леброн Джеймс написал прощальное письмо Коби Брайанту, пробирающее до мурашек.

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Под рисунком на теле Леброна фотографы рассмотрели надпись: "Kobe 4 Life" – "Коби ради жизни". Джеймс пообещал разместить фото в Instagram перед пятничным матчем "Лейкерс" против "Портленда" на домашней арене в Лос-Анджелесе. Читайте, как в память о Брайанте НБА изменила формат Матча всех звезд-2020.

Смотрите, как поклонники Коби Брайанта поминают великого баскетболиста

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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