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В первый же день – мегаматч в Лос-Анджелесе: регламент и расписание возвращения НБА после карантина

27 июня, 13:03

Елена Павлова Елена Павлова

30 июля состоится противостояние фаворитов сезона - "Лейкерс" и "Клипперс"

Руководство НБА и профсоюз игроков утвердили подробный план возобновления сезона – сообщается на официальном сайте лиги. Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо, но в Америке будет еще 30 число. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 — Восточную.

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Все команды проведут по восемь матчей регулярного чемпионата, что поможет определить участников плей-офф. В случае необходимости восьмые и девятые клубы сыграют мини-турнир за последнюю путевку в пост-сезон. А плей-офф будет проводиться уже в традиционном формате с привязками к конференциям. Серии продлятся до четырех побед одной из команд. Сезон должен завершиться не позднее 13 октября.

Кавай Леонард против Леброна Джеймса

Кавай Леонард против Леброна Джеймса / Фото: Reuters

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И уже в первый день зрителей ждет мегаматч в Лос-Анджелесе между фаворитами сезона "Клипперс" и "Лейкерс". Также в этот день сыграют "Юта Джаз" и "Нью-Орлеан Пеликанс".

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Расписание на 31 июля:

"Орландо" – "Бруклин"
"Мемфис" – "Портленд"
"Финикс" – "Вашингтон"
"Бостон" – "Милуоки"
"Сакраменто" – "Сан-Антонио"
"Хьюстон" – "Даллас"

Ранее мы сообщали, что коронавирус обнаружен у самого звездного украинского баскетболиста Алексея Лэня из "Сакраменто".

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