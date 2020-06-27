В первый же день – мегаматч в Лос-Анджелесе: регламент и расписание возвращения НБА после карантина

Руководство НБА и профсоюз игроков утвердили подробный план возобновления сезона – сообщается на официальном сайте лиги. Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо, но в Америке будет еще 30 число. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 — Восточную.

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Все команды проведут по восемь матчей регулярного чемпионата, что поможет определить участников плей-офф. В случае необходимости восьмые и девятые клубы сыграют мини-турнир за последнюю путевку в пост-сезон. А плей-офф будет проводиться уже в традиционном формате с привязками к конференциям. Серии продлятся до четырех побед одной из команд. Сезон должен завершиться не позднее 13 октября.

Кавай Леонард против Леброна Джеймса / Фото: Reuters

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И уже в первый день зрителей ждет мегаматч в Лос-Анджелесе между фаворитами сезона "Клипперс" и "Лейкерс". Также в этот день сыграют "Юта Джаз" и "Нью-Орлеан Пеликанс".

Расписание на 31 июля:

"Орландо" – "Бруклин"

"Мемфис" – "Портленд"

"Финикс" – "Вашингтон"

"Бостон" – "Милуоки"

"Сакраменто" – "Сан-Антонио"

"Хьюстон" – "Даллас"

Ранее мы сообщали, что коронавирус обнаружен у самого звездного украинского баскетболиста Алексея Лэня из "Сакраменто".

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