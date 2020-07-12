В США взорвали арену знаменитого баскетбольного клуба "Детройт Пистонс": появилось видео

В городке Оберн-Хиллс (штат Мичиган, США) взорвали крупный спортивный комплекс Palace of Auburn Hills, на котором в прошлом проводились соревнования по множеству видов спорта – баскетболу, хоккею, футболу. В частности, там находилась домашняя арена знаменитого клуба НБА "Детройт Пистонс".

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Напомним, ранее в Полтаве произошли взрывы в двух кафе.

Видео подрыва громадного спортивного комплекса, за считаные секунды превратившегося в огромное облако пыли, опубликовал на своей странице в Twitter обозреватель Бред Галли. Освободившаяся территория будет использована для создания многофункционального офисного парка.

Добавим, что спортивный комплекс Palace of Auburn Hills, или попросту "Дворец", был открыт в августе 1988 года. Именно здесь команда из Мичигана "Детройт Пистонс" завоевала три титула чемпиона НБА (1989, 1990, 2004). За годы существования арены дважды проводили реконструкцию (2005, 2015). В 2017 году она была закрыта окончательно, а теперь стерта с лица земли.

Реклама Пэлас оф Оберн-Хиллс / Фото: YouTube

Кстати, Palace of Auburn Hills был популярной концертной площадкой. Тут выступали Стинг, Джордж Майкл, Дэвид Боуи, Бейонсе, Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк, No Doubt и другие.

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Что касается баскетбольного клуба "Детройт Пистонс", то с 2017 года он проводит домашние матчи непосредственно в Детройте на арене Little Caesars Arena, открывшейся в том же году.

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