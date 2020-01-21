В сына Леброна Джеймса бросили жвачкой во время матча: король НБА – в ярости

В интернете появилось видео, как в 15-летнего американского баскетболиста Бронни Джеймса попали посторонним предметом во время паузы, возникшей в ходе матча школьных команд. Отметим, что Бронни является сыном трехкратного чемпиона НБА в составе "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс", короля баскетбола Леброна Джеймса, ранее признанного лучшим спортсменом десятилетия.
После броска "посторонним предметом" в спину Бронни Джеймсу игру остановили, и судья попросил увести с арены болельщика, который попал в Джеймса-младшего. Вскоре выяснилось, что в Бронни бросили жевательной конфетой.
Леброн Джеймс и его сын Бронни. Фото – Getty Images
Кстати, не остался в стороне от этого инцидента и сам Леброн Джеймс, который выступил с гневным комментарием в Twitter. "У ненависти нет возрастных пределов! Но банда Джеймсов готова к этому и вооружена. Продолжаем", – написал лидер "Лос-Анджелес Лейкерс".
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Как мы писали ранее, в матче НБА игрока удалили за шлепок соперника по пятой точке. Жест Тристана Томпсона по отношению к бывшему партнеру судьи восприняли неоднозначно.
Также мы рассказывали, что одноклубник нашего баскетболиста Лэня с зарплатой в 25 млн может завершить карьеру после жуткой аварии. Виновником ДТП, в результате которого серьезные травмы получил игрок "Атланты" Чендлер Парсонс, стал пьяный водитель, управлявший другой машиной.
Недавно на баскетбольном матче в США произошла стрельба
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