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Вдова Коби Брайанта судится с владельцем рокового вертолета

24 февраля, 22:20

Ванесса видит в случившемся вину пилота Ары Зобаяна

Вдова легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта Ванесса Брайант подала иск в суд на компанию Island Express, которой принадлежал разбившийся вертолет Sikorsky S-76B с ее мужем и дочерью Джанной. Напомним, что на нашем сайте доступна прямая трансляция церемонии прощания с Коби Брайантом.

Как сообщает издание Los Angeles Times, в иске Ванесса утверждает, что компания нарушила правила допуска воздушного судна в полет, так как этот вертолет можно было использовать лишь в определенных условиях видимости, но не в густом тумане на высокой скорости.

Также Ванесса отмечает, что видит в случившемся вину пилота Ары Зобаяна, который, по ее мнению, не оценил условия полета и все возможные риски и допустил халатность, приведшую к гибели людей. В иске также есть 27 счетов, которые вдова предъявляет к компании, однако суммы компенсаций пока неизвестны.

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Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. В последнем матче в карьере он набрал 60 очков в поединке против "Юта Джаз". Брайант является пятикратным чемпионом НБА, 18 раз он участвовал в Матче звезд НБА, в составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх. За свою карьеру он провел 1346 игры и заработал 33643 очков (25 в среднем за игру).

Первые кадры после падения вертолета Коби Брайанта:

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

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НБА баскетболист Коби Брайант

Источник: Sportbox

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