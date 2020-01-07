"Вентспилс" – "Киев-Баскет": онлайн-трансляция Кубка Европы ФИБА

"Киев-Баскет" - "Зволле" / Фото: FIBA

Сегодня, 7 января, вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" проведет первый еврокубковый матч в 2020 году. Киевляне сыграют на выезде в рамках третьего тура второго группового раунда Кубка Европы ФИБА с "Вентспилсом", который является 10-кратным чемпионом Латвии. Матч в начнется в 19:00 по Киеву. Ранее мы писали, что в чемпионате Украины "Киев-Баскет" оштрафовали на рекордную сумму за беспорядки.

Онлайн трансляцию матча "Вентспилс" – "Киев-Баскет" смотрите здесь:

Балтийский коллектив Артурса Висоцкиса Рубениса в текущем розыгрыше еврокубка остается единственной командой, которая еще не знала горечи поражений. Но и "Киев-Баскет" неплохо себя чувствует в выездных матчах сезона, выиграв три из четырех поединков. Также стоит отметить, что "Вентспилс" активно атакует с дальней дистанции, выбрасывая по 30,5 трехочкових за матч за довольно пристойной реализацией – 43,0%

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Латвийская команда лучшая в этом сезоне Кубка Европы по результативности – в среднем 101,1 очко за встречу, к "Киев-Баскета" для сравнения – 82,9. Реализацией бросков с игры у "Вентспилса" составляет 54,6%, у украинского коллектива 47,5%. При этом сегодняшний соперник киевлян имеет лучший показатель на подборах – 43 за поединок против 37,1 – и топовую позицию в Лиге по передачам – 24,8 ассистов за игру против 17,3. Предыдущие матчи в группе у "Зволле" и "Керменда" балтийцы выиграли со средней разницей в 28,5 очка.

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У "Киев-Баскет" на этой стадии пока тоже две победы и в Латвию он прибыл после тяжелой победы над "Николаевом" – коллектив Айнарса Багатскиса отыгрался с "-16" и оформив выход в Финал четырех Кубка Украины.

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