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Вероятным соперником украинцев в еврокубке будет российский клуб

22 ноября, 15:26

"Киев-баскету" предстоит тяжелый матч в Беларуси, после чего во втором этапе он, скорее всего, попадет на "Енисей"

"Киев-баскету", вероятнее всего, придется лететь в Сибирь

"Киев-баскету", вероятнее всего, придется лететь в Сибирь / Фото: FIBA

Из двух украинских участников баскетбольного Еврокубка одна команда гарантировала себе выход во второй групповой турнир. Причем сделал это "Киев-баскет" досрочно, а вот судьба "Днепра" еще не решена.

В последнем туре киевляне 27 ноября сыграют в Беларуси с "Цмоки-Минск". Эта встреча для них не имеет турнирного значения, но важна для "Днепра". Только победа серебряного призера чемпионата Украины в Минске оставит днепрянам шансы выйти из группы. Вот только в гостевую победу "Киев-баскета" не очень верится: ведь минчанам успех тоже нужен кровь из носу, да и в первом круге они разбили украинскую команду на ее поле – 99:74. Также вспомним, как президент Беларуси Александр Лукашенко грозно высказывался в отношении спортсменов, которые проигрывают. В том числе вспоминая "Цмоки".

Если "Киев-баскет" ожидаемо проиграет в Минске, то займет второе место в группе вслед за минчанами. И соперниками украинцев на втором этапе будут "Ирони" (Израиль), "Енисей" (Россия) и "Орадя" (Румыния). Так что, вполне вероятно, что киевлянам придется лететь в Красноярск на встречу с бывшей командой Дениса Лукашова, разыгрывающего сборной Украины, выступающего сейчас дома за "Прометей".

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Если же вдруг "Киев-Баскет" сотворит сенсацию, то его оппонентами будут "Ландстеде" (Нидерланды), "Бакен Бирз" (Дания) и "Вентспилс" (Латвия).

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