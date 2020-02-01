Вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензии для полета во время тумана

Коби Брайант / Фото: Reuters

Вертолет, на котором разбился знаменитый баскетболист Коби Брайант, не имел лицензии для полетов в туманную погоду, сообщает BBC. Американская вертолетная компания Island Express Helicopters, чей вертолет потерпел крушение 26 января, имела федеральную полетную лицензию, которая ограничивала полеты в определенных погодных условиях. Это означает, что пилоты могли летать только днем, если они имеют хороший обзор. Последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

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В день трагедии над Лос-Анджелесом было очень облачно, даже полиция не рисковала поднимать в воздух свои вертолеты. Впрочем, когда борт с Коби Брайантом взлетал, тогда еще погодные условия были приемлемы, но затем быстро ухудшились. Как мы уже писали, вертолет около 12 минут кружил на месте, прежде чем ему разрешили лететь дальше, а затем врезался в холм.

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Запись разговора диспетчера с пилотом:

За несколько минут до этого пилот сообщил, что поднимется выше, чтобы избежать облачного слоя, но затем связь с ним пропала. Возможно, пилот еще раз опустился ниже, чтобы обойти холмистую местность и из-за плохой видимости не заметил преграду.

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Расследование причин еще продолжается, а вертолетная компания временно прекратила свою деятельность. "Шок от аварии оказывает влияние на весь персонал. Руководство решило, что все услуги должны быть приостановлены до тех пор, пока это будет сочтено необходимым персоналом и клиентами", – говорится в сообщении.

Как болельщики почтили память Коби Брайанта:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

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