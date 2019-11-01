Ноги разного размера и мужская пещера: что известно об украинском великане в НБА

Алексей Лэнь во время медиа-дня "Ястребов". Фото "Атланта Хоукс"

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На днях в США стартовала сильнейшая баскетбольная лига мира – начался новый сезон НБА. Мы собрали самые интересные факты, которые нужно знать об украинском представителе – центровом "Атланты Хоукс" Алексее Лэне и его жизни в США. Ранее Лэнь рассказал о планах на сезон НБА и "молодой" химии.

1. МАСКА ДРАКОНА. Переехав из Финикса в Атланту, буквально за пару недель Алексей нашел и купил трехэтажный дом: "Атланта — город внутри большого леса. Мне нравится, это ближе к украинскому ландшафту. Мой дом находится недалеко от тренировочного зала". В дизайне прослеживается в том числе восточный стиль – панно со сценами единоборств, цветастые маски драконов. В подвале оборудовал Man Cave, то есть, Мужскую пещеру с бильярдным столом и мини-баром.

2. ПРЕСТОЛЫ КАК ПРИВЫЧКА. Лэнь слушает хип-хоп, любит олдскульную музыку и группы вроде Delfonics, да и вообще что-то очень старое. С друзьями смотрит бои UFC, играет в компьютерные игры, в частности Call of Duty. Хорошо играет в шахматы. Раньше у центрового была привычка приезжать после двух тренировок в день домой и смотреть "Игру престолов", но был очень расстроен последним сезоном сериала.

3. ПАРА ОТ ВИНСА. У баскетболиста большая коллекция кроссовок, среди которых на видном месте пара от Винса Картера с подписью олимпийского чемпиона 2000 года.

4. АНГЛИЙСКИЕ СНЫ. Алексей настолько хорошо адаптировался в Америке за восемь лет, что, как сам признаются, сны ему снятся теперь на английском. Хотя на первых парах в университете Мэриленда ему было тяжело с языком, из-за чего не было друзей.

5. В ПЕРЕРЫВЕ – АПЕЛЬСИН. Сам не готовит, ланч ему привозит мама, который он также купил дом в США. Вообще, во время сезона старается есть только здоровую пищу, меньше жареного, больше вареного. В его рационе всегда паста, курица и салат. Перед каждой игрой он обязательно ест фрукты, а в большом перерыве матча – апельсин. Еще ему нужно выпивать не менее 3,8 литров в день. Но за украинской кухней парень скучает, и пока гостил дома, каждый день ел борщ с пампушками.

6. В ЛЮБВИ – СВОБОДНЫЙ АГЕНТ. Во время учебы в университете начал встречаться с темнокожей американской красавицей Эссенс Таунсенд, которая при росте 201 см играла в "Мэриленде" на той же позиции, что и сам Алексей. Но после перехода украинца в НБА отношения сошли на нет. "Сейчас я свободный агент", – шутил о своем статусе Алексей год назад во время своего приезда в Украину и, судя по информации из-за океана, его статус коренным образом за это время не изменился.

7. СПАСАТЕЛЬ ДОМИНИКАНЫ. Алексей – хороший пловец. Во время отдыха в Доминиканской республике спас тонущего друга, который полез в воду, несмотря на сильные волны. Правда, доставал друга он не один – подоспевший спасатель бросил украинцу веревку, с помощью которой ребята вернулись на берег. "В момент, когда я оказался рядом, он не мог плыть, не мог двигаться. Еще несколько минут – и его бы уже было не спасти", – рассказал потом Алексей.

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8. ПРОТЯНУЛ РУКУ. В декабре 2015 года Алексей и с мамой Юлией создали благотворительный фонд Len-d a Hand. "Все пять лет в НБА помогал людям в Финиксе, в бедных районах города", – рассказывал игрок. С прошлого помогает и молодежи в Днепре, где успел поиграть до переезда в США.

9. ТРИ РАЗБИТЫХ АВТО. Лэнь сам признается, что он – невнимательный водитель: "Я уже три машины разбил! (Смеется)" В его автопарке был и черный BMW SUV и белый Porsche. Кстати, на свой первый миллион Алексей купил как раз машину.

10. ОДЕВАТЬСЯ ОТ УЭСТБРУКА. Один из самых стильных игроков НБА Рассел Уэстбрук, создавший свою марку одежды, как-то сидя рядом с украинцем на Драфт-лотерее, предложил: "Если тебе нужны какие-то вещи, я тебе помогу". Но Алексей вежливо отказался, так как предпочитает стиль попроще – джинсы, футболки.

11. МЕДИТАЦИЯ АВРЕЛИЯ. Книга, которая всегда при баскетболисте – "Медитации" Марка Аврелия: "Это книга по психологии. Я еще в школе прочитал ее и теперь ношу как Библию с собой. Там очень интересные мысли".

12. 45 РАЗМЕР В 7-М КЛАССЕ. Рост украинского великана 216 см. В седьмом классе у него уже был рост 193 см и 45-й размер ноги! На запястье у центрового есть татуировка с именем Юлия. Так зовут его маму, которая во всем поддерживала сына.

"У меня левая нога 16-го размера – наш 47-й, правая – 15-го, то есть 46-го. Приходится приспосабливаться. Для ходьбы беру обувь 16-го размера, для игры мне в команде выдают две пары кроссовок разного размера", – говорил Лэнь в 2013 году, когда уходил в НБА.

13. 8,5 МЛН ОТ "СОКОЛОВ". Алексей уже мог бы стать чемпионом НБА. Прошлым летом украинцем интересовалось "Торонто", взявшее в 2019-м свой дебютный титул. Но Лэнь решил, что для будущей карьеры "Атланта" – умное решение. К тому же в "ястребы" предложили более выгодные финансовые условия – 8,5 млн долларов за два года.

Ранее мы писали, что Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке, а его команда разгромно проиграла в НБА

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