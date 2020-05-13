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Вместо спортзала крепость, пережившая атаку Османской империи: где приходится тренироваться в пандемию

13 мая, 17:22

Елена Павлова

Спортсмены в Белграде вышли на очень древнюю площадку

Один из грандов балканского баскетбола и действующий победитель Адриатической лиги клуб "Црвена Звезда" возобновил тренировки после паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса. Но вся изюминка в том, где проходит подготовка команды. Ранее мы сообщали, что в Испании игрока сборной Украины будут тестировать на коронавирус.

Баскетболисты "Црвеной Звезды" сначала прошли тестирование на наличие в организме коронавируса, а затем отправились на тренировку на уличной площадке в Белградской крепости и парке Калемегдан. "Наконец-то снова на площадке", — написала по этому поводу пресс-служба белградского клуба.

"Црвена Звезда" тренируется в крепости/Фото KK Crvena zvezda

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"Црвена Звезда" тренируется в крепости/Фото KK Crvena zvezda

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Мы также писали, что у украинца хотят досрочно отобрать плей-офф НБА. Одним из вариантов возобновления сезона в Национальной ассоциации является отказ от финиша "регулярки" и рестарт чемпионата сразу же со стадии плей-офф. Такой сценарий оставит за бортом "Сакраменто Кингз" украинского центрового Алексея Лэня, ведь на данный момент "Короли" отстают от восьмого места на Западе и "Мемфис Гриззлис" на четыре победы.

Смотрите, как украинские баскетболисты подвинули машину с проезжей части аэропорта "Борисполь"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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возобновление крепость тренировка Црвена Звезда Белград

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