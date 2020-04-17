Во время пандемии в Америке начали продавать маски с эмблемами баскетбольных команд

Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от голода

Даже во время эпидемии коронавируса в США не забывают о бизнесе. Сегодня Национальная баскетбольная ассоциация через свой официальный интернет-магазин начала продавать защитные маски для лица с эмблемами клубов лиги. К слову, узнайте, как одного из лучших игроков НБА на карантине сравнили с порнозвездой.

Приобрести маски можно с логотипом команд как мужской, так и женской НБА. Продают их по три штуки за 25 долларов за комплект. При этом все вырученные средства от продажи масок обязуются направить в благотворительные организации FeedingAmerica и SecondHarvestCA. Находятся они в США и Канаде соответственно, а из главной целью является борьба с голодом.

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На днях в НБА появился план возобновления сезона после пандемии. Лиге понадобится 25 дней для подготовки к рестарту после получения разрешения власти.

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Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

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