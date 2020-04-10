Волшебная история посмертно: книга легендарного Коби Брайанта №1 рейтинга бестселлеров New York Times

Книга легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта в скором времени возглавит рейтинг бестселлеров New York Times – сообщает Associated Press. Напомним, что накануне книга легенды баскетбола Коби Брайанта была опубликована посмертно в США. Она рассказывает о дворовой команде с тренером-волшебником.

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Брайант написал книгу в соавторстве с американским фантастом Уэсли Кингом. Оригинальное название произведения — The Wizenard Series: Season One. Переводится как "Серия Волшебника: первый сезон". Книга совмещает в себе элементы фэнтези, связанного с волшебством Гарри Поттера и баскетбола. Книга уже занимает первое место по продажам среди детских книг на популярном сервисе Amazon.

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Это произведение является вторым в серии. Первая книга была выпущена 19 марта 2019 года и называется "The Wizenard Series: Training Camp". Напомним, что после завершения карьеры баскетболиста в 2016 году Брайант посвящал себя самым разнообразным проектам. Например, чемпион НБА являлся обладателем премии "Оскар" за лучший короткометражный мультипликационный фильм "Дорогой баскетбол".

А 26 января 2020 года Брайанта не стало – баскетболист погиб в результате крушения вертолета в пригорода Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту была его дочь Джианна и еще семь человек. Выжить никто не смог. Вот последний маршрут Коби: карта рокового полета, запись переговоров с диспетчером и мнение пилота.

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