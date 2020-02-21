Вот это перерывчик! Игрок вернулся в НБА через рекордные семь лет

Примечательный факт зафиксировали на днях статистики Национальной баскетбольной ассоциации – самой сильной лиги планеты. В составе "Голден Стейт Уорриорз" появился разыгрывающий защитник Джереми Парго. Перед Матчем всех звезд ему позволили сыграть в поединках против "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Майами Хит". А игроку, между тем, 17 марта исполнится 34 года. Особенным же стал тот факт, что Парго вернулся в НБА через 6 лет 10 месяцев и еще две недели отсутствия. Это самый рекордный перерыв в новейшей истории лиги. Мы сообщали, что "Детройт" проиграл "Милуоки", лидеру регулярного чемпионата, а Михайлюк набрал семь очков.

Формально было два более долгих отсутствия игроков в НБА. Однако их зафиксировали в 1960-70-х годах, когда у НБА существовал сильный конкурент – Американская баскетбольная ассоциация. Однако АБА "прожила" менее десяти лет (1967-1976), после чего объединилась с НБА. В то время Фредди Льюис и Лэрри Джонс в НБА не играли около 9 и 8 лет соответственно, отдавая предпочтение АБА. А вот после слияния лиг за 44 года никто так долго в НБА не отсутствовал, как Парго.

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Парго до паузы пробовал силы в НБА в составах "Кливленда", "Мемфиса" и "Филадельфии". После чего в 2013-2019 годах выступал в Израиле, России, Италии, Китае и даже Ливане. После чего оказался в фарм-клубе, а потом и основе "Голден Стейт".

Смотрите подборку эффектных действий Парго.

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