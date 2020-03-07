Впереди только Абдул-Джаббар и "Почтальон": Леброн перевалил через 34 000 очков

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" лишь третий человек в истории с такой статистикой

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс установил очередное достижение. В матче регулярного чемпионата НБА против "Милуоки Бакс" баскетболист набрал 37 очков и достиг отметки в 34 030 тысячи баллов за карьеру. Сам матч завершился победой "Лейкерс" над "Оленями" Янниса Адетокумбо со счетом 113:103. Ранее мы писали, что украинец установил уникальное личное достижение в "Сакраменто".

Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, преодолевшим рубеж в 34 000 очков. Джеймс присоединился в элитном списке к легендарному центровому как раз "Милуоки" и "Лейкерс" Кариму Абдул-Джаббару – 38 387 очков и забивному "Почтальону" все того "Лос-Анджелеса" и "Юты Джаз" Карлу Мэлоуну – 36 928.

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Напомним, на счету ЛеБрона три чемпионских перстня и три звания MVP финалов. В текущем сезоне баскетболист провел 57 матчей за Лейкерс, набирая в среднем 25,4 очка и делая 7,8 подбора и 10,7 передачи за игру. Мы также сообщали, что майку Леброна продали с аукциона за рекордную сумму.

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