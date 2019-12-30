Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одно матче

Братья Холидэй Джуру, Аарон и Джастин / Фото: Reuters

"Нью-Орлеан Пеликанс" на своей площадке обыграли "Индиана Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 120:98. В этой игре приняли участие сразу три брата Холидэй: Джуру в составе "Пеликанс", а Аарон и Джастин – в "Пейсерс". Они стали первыми тремя братьями в истории НБА, которые сыграли в одном матче.

Джру помог "Нью-Орлеану" одержать победу, отметившись 20 очками и 7 передачами за 29 минут. Аарон добавил в копилку "Индианы" 25 очков за 33 минуты. Джастин очков не набрал, отыграв 27 минут. После игры братья обменялись игровыми майками.

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Тренировка "Киев-Баскета" Видео: Официальный сайт БК "Киев-Баскет"

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