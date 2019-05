Все о женской НБА: украинка Алина Ягупова дебютирует в лиге, которая борется за "мужские" права

Наша баскетболистка подписала контракт с "Лос-Анджелес Спаркс"

Ягупова бежит в ВНБА. Фото: Сергей Ревера

В конце мая в женской НБА дебютирует капитан сборной Украины и лучший игрок отбора к ЧЕ-2019 Алина Ягупова. В феврале 27-летняя нападающая турецкой "Чукуровы" подписала контракт с "Лос-Анджелес Спаркс". Ягупова была близка к попаданию в заокеанскую лигу еще в 2013-м, когда все те же калифорнийские "Искры" выбрали ее на драфте под 34-м номером, но впоследствии оказалось, что она не проходит по возрастным ограничениям (21 год). Теперь Алине ничего не мешает: "Это очень круто, хочется испытать себя в сильнейшей лиге мира. Пока соглашение заключили на один год. Играть без отдыха трудно, а на следующий сезон у меня действующее соглашение с "Чукуровой", так что из Калифорнии снова надо будет ехать в Турцию". "Спаркс" даже согласились отпустить ее на Евробаскет-2019 (27.06-7.07). В свете дебюта капитана посмотрим, что же из себя представляет женская лига НБА.

ИСТОРИЯ. После 50 лет существования НБА в США наконец пришло время и для ее женского варианта: в 1996 году была основана ВНБА (Women's National Basketball Association). Популярность женского баскетбола в Штатах росла, ведь с момента его включения в программу ОИ-1976 их сборная ни разу не возвращалась с Игр без медалей. Возглавила лигу экс-баскетболистка и бывшая вице-президент по коммерческим вопросам НБА Валь Акерман, проработавшая на посту 8 лет. Первыми же игроками, с которыми подписали контракт, стали Шерил Свупс, Лиза Лесли и Ребекка Лобо. Слоганом стала фраза We Got Next ("Мы - следующие", или "Наша очередь"). А летом 1997-го был открыт дебютный сезон из 8 команд, разделенных на Запад и Восток. Сейчас в лиге играют 12 клубов.

Поначалу ВНБА существовала параллельно с другой женской лигой - АБЛ (Американской баскетбольной лигой), основанной в 1995 году, когда ВНБА еще была в процессе создания. АБЛ выступала в зимний сезон, ВНБА начинала свой летом, что было выгоднее, ведь тогда календарь был менее загружен, энбеашники не играли, и было легче договориться о ТВ-трансляции. В итоге АБЛ обанкротилась уже к 1998-му.

Кстати, именно "Спаркс" играли в первом матче ВНБА - 21 июня 1997 года на арене "Форум" в Инглвуде, где встретилась с "Нью-Йорк Либерти". Правда, хозяйки проиграли - 57:67. Первыми же чемпионками ВНБА стали "Хьюстон Кометс" со звездной Синтией Купер в составе. "Кометы" завоевывали титул четыре года подряд! Этот рекорд лиги в 2017-м повторили "Миннесота Линкс".

БОРЬБА ЗА РАВНЫЕ ПРАВА. Как и в большинстве других видов спорта, особенно игровых, главная проблема баскетбола, и в частности ВНБА, — неравные возможности. Естественно, по сравнению с их коллегами в НБА. Баскетболистки давно жалуются на несопоставимые зарплаты в женской и мужской лиге. К примеру, звездному Стефану Карри за этот сезон полагается $37 457 154 - в 313 раз больше, чем планируют заплатить за 2019-й топ-игрокам ВНБА Чини Огвумике и Джуэл Лойд! Их гонорар ($119 500) равен всего 14% от того, что получают в НБА новички. Чтобы заработать больше, многие в межсезонье выступают за рубежом.

После многих лет критики в адрес ВНБА, мол, чего вам должны платить, если вас никто не смотрит (хотя это во многом вина телекомпаний, которые отдают женской лиге около 2% эфирного времени), и прочих заявлений о том, что НБА интереснее, поэтому и дороже, в прошлом году девушек совсем прорвало. Австралийка Лиз Кэмбидж, узнав о том, что судьи в НБА получают больше, чем игроки женской лиги, написала в Twitter: "Это очень расстраивает, когда засыпаешь с мыслью: если бы я родилась с пенисом, то могла бы рассчитывать на намного большее в жизни. Но, черт возьми, мне нравится быть женщиной, и я никогда не перестану бороться за моих сестер". А Эйжа Уилсон из "Лас-Вегас Эйсес" была в шоке от 4-летнего контракта Леброна Джеймса: "154 миллиона... Должно быть круто. А мы здесь миллиона ждем". На возмущенные комментарии ответила: "Перестаньте посылать меня на кухню... Я не умею готовить! Я же ее спалю. Вижу, я задела многих мужчин. Молюсь, чтобы ваши будущие дочери захотели играть в баскетбол. Возможно, тогда вы немного охладите свой пыл и отнесетесь с большим пониманием". Кстати, с этим уже через несколько лет может столкнуться легендарный Кобе Брайант, ведь о ВНБА мечтает одна из трех его дочерей - 13-летняя Джанна, которую он сам и тренирует (и ждет рождения 4-й дочки).



Дело даже не в цифрах в чеке. Они сильно уступают и в процентном соотношении от доходов лиги: в НБА игрокам положено 50%, в ВНБА - лишь 22%. "Все намного сложнее, чем просто "платите нам больше", - объясняет будущая партнерка Ягуповой по команде Ннека Огвумике, ссылаясь на слабую раскрутку лиги. - Вы не получите прибыль от продукта, в который не инвестируете. Мы и есть этот продукт". К тому же баскетболисткам запрещено летать частными чартерами: экономят. Да и если играешь в лиге меньше пяти лет, о личном номере в отеле можно лишь мечтать.

ЧЕМ ЖИВУТ "ИСКРЫ". Клуб Алины "Спаркс", как ровесник ВНБА, проведет уже 23-й сезон. Одни из лидеров Запада трижды брали чемпионство (2001, 2002, 2016), дважды были в финале (2003, 2017), а в 2018-м остановились в 1/2-й. Именно их воспитанница Лиза Лесли в 2002 году стала первой, кто исполнил данк в ВНБА.



Уже 20 лет генеральный менеджер клуба - его другая выпускница, Пенни Толер, автор первых очков в истории ВНБА. А роль коуча, которую последние 4 сезона исполнял Брайан Аглер, в этом взял на себя 5-кратный чемпион НБА с "Лейкерс" Дерек Фишер. Ягупова будет играть с такими звездами, как Кэндис Паркер и Ннека Огвумике - чемпионки 2016-го, получавшие MVP сезона и попадавшие в олстар. Кэндис воспитывает дочь Лайлу, родившуюся в 2009-м - после сезона, принесшего маме звания и новичка года, и MVP. Паркер вернулась на паркет уже через два месяца после родов!

УКРАИНКИ В ВНБА. До Ягуповой в ВНБА пробивались лишь трое украинок, но их карьера в лиге была короткой. Ольга Фирсова в 2000 году отыграла 9 матчей за "Либерти", Валерия Бережинская — два за "Сан-Антонио" в 2008-м, а Инга Орехова в 2014-2015-х 6 раз выходила на паркет - за "Атланту" и "Коннектикут".

Ранее мы давали эхо баскетбольных разборок в Украине: чемпион борется за жизнь, а MVP сезона метит в НБА.

