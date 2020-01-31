Второй раз в истории! Украинец получил приглашение на Матч восходящих звезд НБА

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

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Знаменательное событие ожидается в украинском баскетболе. Сегодня стало известно, что защитник сборной Украины и "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк получил приглашение для участия в звездном уик-энде НБА. К слову, читайте о том, что НБА изменила формат Матча всех звезд в память о Коби Брайанте.

22-летний Михайлюк примет участие в матче восходящих звезд самой сильной баскетбольной лиги мира. Сви, как его называют за океаном, сыграет за сборную мира против американцев. Клуб украинца даже выпустил к этому событию небольшой ролик.

Недавно мы писали, что без Михайлюка в стартовом составе "Детройт" проиграл "Бруклину" в регулярном чемпионате НБА.

Михайлюк стал всего вторым нашим соотечественником в истории, кто удостоился подобной чести. 23 года назад, в 1997-м, на матч молодых звезд приглашали украинского центрового Виталия Потапенко. Состоится звездный уик-энд-2020 15-16 февраля в Чикаго.

В нынешнем сезоне Свят получил большой кредит доверия от тренера и старается этим пользоваться. Часто он начинает игру в стартовом составе и набирает больше десяти очков. А по статистике трехочковых бросков парень входит в число лучших снайперов всей НБА: сейчас его процент попаданий составляет 42,6%. Смотрите, как уроженец Черкасс выдал феноменальный матч против "Бостона", забросив в том числе и баззер-битер в конце четверти со своей половины поля.

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